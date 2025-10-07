Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области в ДТП с мотоциклами, велосипедами и самокатами погибло 52 человека

13.26 Четверг, 9 октября 2025
Фото: Вечерние ведомости
В среду, 8 октября, на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой закрытию сезона мототранспорта, велопроката и аренды электросамокатов в Свердловской области, привели неутешительную статистику по ДТП, которая за год показала рост по всем показателям.

Так, руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного УГИБДД ГУ МВД России капитан полиции Галина Кравченко сообщила, что с начала года в регионе было зарегистрировано 217 ДТП с участием велосипедистов, что на 22 больше, чем в прошлом году. Вследствие этих аварий погибло 12 человек (на 5 больше, чем годом ранее), а пострадали 84 человека (на 7 больше). Несовершеннолетних среди пострадавших 37, среди погибших 4.

По словам Кравченко, в последний раз ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста со смертельным исходом ГИБДД регистрировала в 2022 году. До этого «погибших детей на велосипедах», если учитывать только последние пять лет, не было.

В этом году ДТП с участием мотоциклистов начались с конца марта. Всего было зарегистрировано 576 аварий (на 66 больше, чем в прошлом году). Погибли в ДТП с мототранспортом 35 человек (на 10 больше), пострадали 264 (на 35 больше). Чаще всего аварии с мотоциклистами регистрировались в выходные дни.

С участием средств индивидуальности мобильности, в том числе с электросамокатами, с начала года зафиксировано 133 происшествия.

«Количество погибших у нас возросло до 5 человек. Ещё недавно было 4. В конце сентября потеряли ещё одного. Сохраняется высокий уровень детского травматизма. Пострадали 130 человек, в том числе 39 детей»,

– рассказала Галина Кравченко.


Больше всего ДТП фиксируется именно с прокатными электросамокатами, подчеркнула Кравченко. Особенно в центре Екатеринбурга. По её словам, значительное большинство нарушителей – это дети, начиная с девяти лет.

За сезон в Свердловской области сотрудники ГИБДД провели 187 рейдов. За это время к ответственности за нарушения ПДД привлекли порядка 30 тысяч человек.

Капитан полиции также отметила, что среди мотоциклистов фиксируется наибольшее количество нарушений, и чаще всего за превышение скорости. С начала года системой автоматической фиксации было зарегистрировано более 3 тысяч нарушений. Среди них зафиксировано восемь случаев превышения скорости более чем на 80 километров в час.

«Куда мы с вами катимся, если мы так и дальше будем управлять мототранспортом? Тут выживаемость минимальная, если не дай Бог, любая кочка, любое падение произойдёт»,

– возмущена Галина Кравченко.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
