Под Берёзовским на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера примерно в 18.30 под Берёзовским на трассе, связывающей город с посёлком Старопышминск, водитель Hyundai Accent сбил 15-летнюю девочку.
С места ДТП госпитализировали в ДГКБ №9, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что девочка шла домой в наушниках. Она стала переходить через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса. За рулём иномарки была 51-летняя женщина с водительским стажем 6 лет. Ранее к административной ответственности она не привлекалась.
По факту аварии проводится проверка.
