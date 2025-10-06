На перекрёстке в Нижней Туре сбили 12-летнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В среду, 8 октября, около 18.00 на нерегулируемом перекрёстке улиц Ленина – Советская в Нижней Туре водитель Chevrolet при повороте налево сбил 12-летнюю девочку.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД, с места ДТП девочку увезли в городскую больницу.Установлено, что иномаркой управлял 62-летний местный житель с водительским стажем 18 лет. В разговоре с сотрудниками ГИБДД он заявил, что не заметил девочку из-за слепившего глаза солнца. На него составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по статье 12.27 КоАП РФ (за невыполнение водителем своих обязанностей в связи с ДТП).