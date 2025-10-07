Возрастное ограничение 18+

За стуки на территории Свердловской области ликвидирован 21 пожар

19.03 Среда, 8 октября 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувший вторник, 7 октября, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Свердловской области ликвидировали 21 возгорание. Только шесть пожаров произошли в жилом секторе.

Крупнейший пожар случился в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад. Пламя охватило одно из промышленных зданий. На месте работали 76 специалистов и 26 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать спустя более пяти часов. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

В Камышлове пожарные спасли муниципальный дом на улице Карла Маркса: в квартире на первом этаже горело домашнее имущество на площади 2 квадратных метра. Пожар был потушен за 8 минут силами восьми специалистов. В данном случае причиной пожара оказалось нарушение правил эксплуатации электроприборов.

В Талицком округе, в посёлке Бутка, огнём был повреждён частный жилой дом площадью 12 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 9 минут.

В Нижнем Тагиле на улице Быкова горел мусор в неэксплуатируемом здании, а в посёлке Цементный Невьянского округа — автомобиль. Эти пожары были оперативно ликвидированы в течение нескольких минут.

Кроме того, в Екатеринбурге по улице Куйбышева горела сауна в банном комплексе, расположенном на первом этаже трёхэтажного здания. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, но был потушен за 13 минут.

По данным регионального управления МЧС, основные причины возгораний остаются аварийный режим электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнём.

Антон Каптелов
Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
19:12 В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве соседки
18:03 В Екатеринбурге в семь раз вырос спрос на китайские ноутбуки
17:30 В Верхней Пышме начались первенства Свердловской области по самбо среди юношей и девушек
16:42 Туман, снег и дожди прогнозируют в Свердловской области
16:28 Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
16:05 20 человек в Екатеринбурге пожаловались на магазин мебели
15:41 Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень не смогла оспорить штраф
15:20 О якобы полном отключении мобильного интернета в Свердловской области пишут в сети
14:21 Обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле запросили пожизненное
13:58 В Екатеринбурге на три дня закроют движение по улице Артинской
13:34 Для жителей Свердловской области сделали инструкции на случай угрозы БПЛА
12:36 Свердловские власти подтвердили информацию об ограничениях связи и эвакуации заводов
12:24 СМИ сообщают об отключении мобильного интернета из-за опасности БПЛА в Свердловской области
12:07 Осуждённых за изнасилование девочки в Алапаевске объявили в розыск
11:23 В Екатеринбурге женщина получила более 830 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка
10:40 В Екатеринбурге на 12 часов задержали вылет в Анталью
10:17 В Екатеринбурге спасли пострадавшую в ДТП девушку с минимальными шансами на жизнь
09:39 Кредиторы часто звонили екатеринбурженке и дозвонились до штрафа
09:32 В Екатеринбурге загорелся мебельный цех
20:46 В Свердловской области подросток погиб за рулём подаренного питбайка
20:40 Пользователи Авито из Свердловской области смогут продать авто в трейд-ин
19:36 Екатеринбуржская школьница шагнула на красный свет и оказалась в больнице
19:27 В Ирбите расследуется крупное хищение бюджетных средств на ремонте больницы
19:18 В южной части Екатеринбурга планирующийся жилой комплекс «ужали» ради парка
19:06 В Екатеринбурге осуждена женщина-водитель, сбившая пешехода на «зебре»
