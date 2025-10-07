За стуки на территории Свердловской области ликвидирован 21 пожар

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувший вторник, 7 октября, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Свердловской области ликвидировали 21 возгорание. Только шесть пожаров произошли в жилом секторе.Крупнейший пожар случился в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад. Пламя охватило одно из промышленных зданий. На месте работали 76 специалистов и 26 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать спустя более пяти часов. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.В Камышлове пожарные спасли муниципальный дом на улице Карла Маркса: в квартире на первом этаже горело домашнее имущество на площади 2 квадратных метра. Пожар был потушен за 8 минут силами восьми специалистов. В данном случае причиной пожара оказалось нарушение правил эксплуатации электроприборов.В Талицком округе, в посёлке Бутка, огнём был повреждён частный жилой дом площадью 12 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 9 минут.В Нижнем Тагиле на улице Быкова горел мусор в неэксплуатируемом здании, а в посёлке Цементный Невьянского округа — автомобиль. Эти пожары были оперативно ликвидированы в течение нескольких минут.Кроме того, в Екатеринбурге по улице Куйбышева горела сауна в банном комплексе, расположенном на первом этаже трёхэтажного здания. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, но был потушен за 13 минут.По данным регионального управления МЧС, основные причины возгораний остаются аварийный режим электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнём.