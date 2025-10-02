Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге загорелся мебельный цех
Кадр из видео: МЧС
Накануне вечером на улице на Фронтовых Бригад в промышленной зоне Уральского турбинного завода в Екатеринбурге загорелся мебельный цех.
Ночью пожар потушили. В ликвидации возгорания участвовали 30 специалистов МЧС и 12 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе спасателей. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 900 квадратных метров.
В Уральском турбинном заводе (УТЗ) сообщили, что происшествие не коснулось их производства.
