В Екатеринбурге загорелся мебельный цех

09.32 Среда, 8 октября 2025
Кадр из видео: МЧС
Накануне вечером на улице на Фронтовых Бригад в промышленной зоне Уральского турбинного завода в Екатеринбурге загорелся мебельный цех.

Ночью пожар потушили. В ликвидации возгорания участвовали 30 специалистов МЧС и 12 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе спасателей. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 900 квадратных метров.

В Уральском турбинном заводе (УТЗ) сообщили, что происшествие не коснулось их производства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
