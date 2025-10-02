В Свердловской области подросток погиб за рулём подаренного питбайка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В посёлке Ключевск Берёзовского муниципального округа сегодня произошла трагедия. Мальчик 14 лет погиб в ДТП, управляя питбайком «Kayo», подаренным ему родственниками.По предварительным данным, авария произошла днём 7 октября. Водитель грузовика КАМАЗ, 50-летний мужчина с 26-летним стажем, не уступил дорогу двигавшемуся справа питбайку, в результате чего произошло столкновение. Удар оказался смертельным — подросток, находившийся в защитном шлеме, скончался на месте происшествия.Как установили сотрудники полиции, подросток не имел права управления транспортным средством и не обладал необходимыми навыками вождения. Питбайк ему приобрели бабушка с дедушкой, хранился он в гараже в свободном доступе. Родители знали, что их сын катается на мототранспорте, однако мер для предотвращения этого не приняли.В отношении бабушки несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права вождения. Водитель КАМАЗа, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности (20 нарушений), проходит необходимые следственные процедуры.По данным ГИБДД, подобные случаи в регионе учащаются. С начала 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 30 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. В них пострадали 30 подростков — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.