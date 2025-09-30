Екатеринбуржская школьница шагнула на красный свет и оказалась в больнице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня днём, 7 октября, в Екатеринбурге произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода. Виновницей ДТП оказалась сама пострадавшая девочка, решившая не дожидаться разрешительного сигнала светофора.Инцидент случился около 13.25 на улице Пархоменко, неподалёку от дома № 44. По предварительным данным, водитель автомобиля «Honda CR-V» двигалась по улице Пархоменко в сторону Димитрова, когда перед машиной неожиданно выбежала девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина за рулём, 43-летняя местная жительница со стажем вождения 12 лет, попыталась затормозить, но избежать наезда не удалось.В результате происшествия 11-летняя школьница получила травму ноги и была госпитализирована в детскую городскую больницу. Освидетельствование показало, что водитель находилась в трезвом состоянии.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые замеры и оформили процессуальные документы. По факту ДТП проводится проверка. Также полицейские намерены обследовать школу, в которой обучается пострадавшая, чтобы оценить, насколько в образовательном учреждении проводится профилактическая работа по обучению детей правилам дорожной безопасности.