Екатеринбуржская школьница шагнула на красный свет и оказалась в больнице
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сегодня днём, 7 октября, в Екатеринбурге произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода. Виновницей ДТП оказалась сама пострадавшая девочка, решившая не дожидаться разрешительного сигнала светофора.
Инцидент случился около 13.25 на улице Пархоменко, неподалёку от дома № 44. По предварительным данным, водитель автомобиля «Honda CR-V» двигалась по улице Пархоменко в сторону Димитрова, когда перед машиной неожиданно выбежала девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина за рулём, 43-летняя местная жительница со стажем вождения 12 лет, попыталась затормозить, но избежать наезда не удалось.
В результате происшествия 11-летняя школьница получила травму ноги и была госпитализирована в детскую городскую больницу. Освидетельствование показало, что водитель находилась в трезвом состоянии.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые замеры и оформили процессуальные документы. По факту ДТП проводится проверка. Также полицейские намерены обследовать школу, в которой обучается пострадавшая, чтобы оценить, насколько в образовательном учреждении проводится профилактическая работа по обучению детей правилам дорожной безопасности.
