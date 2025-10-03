Возрастное ограничение 18+
Два десятка пожаров ликвидировали подразделения МЧС в Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
За минувшие сутки (то есть, в понедельник, 6 октября) подразделения МЧС России по Свердловской области ликвидировали 20 возгораний. Шесть из пожаров произошли в жилом секторе.
Крупнейший пожар случился в Волчанске на улице Большая Окружная. Огонь охватил частный жилой дом, баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 264 квадратных метра. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники, ликвидация заняла 81 минуту. Причины происшествия устанавливают дознаватели, однако, по данным ведомства, в 15% случаев возгорания за сутки были вызваны коротким замыканием электропроводки.
В Нижнем Тагиле в садовом товариществе на улице 35-я Бригада горели садовый дом и хозяйственные постройки. С огнём боролись 12 специалистов и четыре машины МЧС. Пожар потушили за 39 минут.
В Екатеринбурге на улице Титова за полчаса сгорел торговый павильон быстрого питания площадью 20 квадратных метров. На месте работали 11 огнеборцев и три единицы техники. Ещё одно возгорание произошло на улице Амундсена, где загорелся мусор в неэксплуатируемом здании — площадь пожара составила около 20 квадратов.
Крупнейший пожар случился в Волчанске на улице Большая Окружная. Огонь охватил частный жилой дом, баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 264 квадратных метра. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники, ликвидация заняла 81 минуту. Причины происшествия устанавливают дознаватели, однако, по данным ведомства, в 15% случаев возгорания за сутки были вызваны коротким замыканием электропроводки.
В Нижнем Тагиле в садовом товариществе на улице 35-я Бригада горели садовый дом и хозяйственные постройки. С огнём боролись 12 специалистов и четыре машины МЧС. Пожар потушили за 39 минут.
В Екатеринбурге на улице Титова за полчаса сгорел торговый павильон быстрого питания площадью 20 квадратных метров. На месте работали 11 огнеборцев и три единицы техники. Ещё одно возгорание произошло на улице Амундсена, где загорелся мусор в неэксплуатируемом здании — площадь пожара составила около 20 квадратов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область горела в четверг в 16 местах
03 октября 2025
03 октября 2025
За первый день октября свердловские пожарные потушили 14 пожаров
02 октября 2025
02 октября 2025
В понедельник свердловские пожарные ликвидировали 27 пожаров
30 сентября 2025
30 сентября 2025