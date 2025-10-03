Два десятка пожаров ликвидировали подразделения МЧС в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки (то есть, в понедельник, 6 октября) подразделения МЧС России по Свердловской области ликвидировали 20 возгораний. Шесть из пожаров произошли в жилом секторе.Крупнейший пожар случился в Волчанске на улице Большая Окружная. Огонь охватил частный жилой дом, баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 264 квадратных метра. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники, ликвидация заняла 81 минуту. Причины происшествия устанавливают дознаватели, однако, по данным ведомства, в 15% случаев возгорания за сутки были вызваны коротким замыканием электропроводки.В Нижнем Тагиле в садовом товариществе на улице 35-я Бригада горели садовый дом и хозяйственные постройки. С огнём боролись 12 специалистов и четыре машины МЧС. Пожар потушили за 39 минут.В Екатеринбурге на улице Титова за полчаса сгорел торговый павильон быстрого питания площадью 20 квадратных метров. На месте работали 11 огнеборцев и три единицы техники. Ещё одно возгорание произошло на улице Амундсена, где загорелся мусор в неэксплуатируемом здании — площадь пожара составила около 20 квадратов.