Возрастное ограничение 18+
На Химмаше потушили шиномонтажку с автомойкой
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Орденоносцев загорелась шиномонтажная мастерская с автомойкой. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского управления МЧС, на тушение пожара потребовалось чуть менее часа. С возгоранием справились 15 огнеборцев и пять единиц техники.
Пострадавших в происшествии нет. Когда начался пожар, в здании никого не было.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского управления МЧС, на тушение пожара потребовалось чуть менее часа. С возгоранием справились 15 огнеборцев и пять единиц техники.
Пострадавших в происшествии нет. Когда начался пожар, в здании никого не было.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За первый день октября свердловские пожарные потушили 14 пожаров
02 октября 2025
02 октября 2025
В понедельник свердловские пожарные ликвидировали 27 пожаров
30 сентября 2025
30 сентября 2025