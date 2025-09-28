Возрастное ограничение 18+
Утром под Верхней Пышмой автобус насмерть сбил человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшим утром под Верхней Пышмой водитель автобуса, направлявшего в Екатеринбург, насмерть сбил человека.
По словам водителя, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть – прямо перед автобусом. Водитель не смог предотвратить наезд. В момент ДТП пассажиров в салоне не было, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что водитель автобуса – 59-летний мужчина со стажем более 30 лет.
Личность погибшего пока не установили.
На период следствия движение на месте ДТП организовано в одну полосу в направлении Екатеринбурга, предупреждают в ГИБДД.
По словам водителя, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть – прямо перед автобусом. Водитель не смог предотвратить наезд. В момент ДТП пассажиров в салоне не было, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что водитель автобуса – 59-летний мужчина со стажем более 30 лет.
Личность погибшего пока не установили.
На период следствия движение на месте ДТП организовано в одну полосу в направлении Екатеринбурга, предупреждают в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Сысерти утром Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка на переходе
29 сентября 2025
29 сентября 2025