В Екатеринбурге при столкновении трёх автомобилей пострадали три человека

Сегодня утром, 6 октября, на улице 2-я Новосибирская в Екатеринбурге произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В результате него травмы получили три человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка.По предварительным данным Госавтоинспекции, около 07.46 водитель автобетоносмесителя «SHAANXI», перестраиваясь из правой полосы в левую, не уступил дорогу автомобилю «Volvo XC70». После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Toyota RAV4».В аварии пострадали три участника: 37-летняя женщина, управлявшая «Volvo», 49-летняя водитель «Toyota» и 17-летняя пассажирка кроссовера. Все они были госпитализированы с различными травмами.За рулём автобетоносмесителя находился 21-летний мужчина, уроженец другого государства, со стажем вождения три года. Проверка показала, что водитель был трезв, однако у него отсутствовал полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а транспортное средство имело технические неисправности. Кроме того, при себе у водителя не оказалось необходимых документов. На него составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Нарушение выявлено и у второго участника ДТП: водитель «Toyota» также управляла автомобилем без действующего полиса ОСАГО.