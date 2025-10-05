В Свердловской области за выходные ликвидированы почти 50 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие выходные в Свердловской области сотрудники МЧС России ликвидировали 49 пожаров — 23 в субботу, 4 октября, и 26 в воскресенье, 5 октября. В огне пострадали девять человек, шестеро из них получили травмы в субботу.Наиболее серьёзные происшествия зафиксированы в Нижнетуринском округе, сёлах Башкарское и Щербакова, а также в Екатеринбурге. В гаражном кооперативе Нижней Туры пострадали трое человек, пожар площадью три квадратных метра потушили за три минуты. В Башкарском за 70 минут огнеборцы ликвидировали возгорание, уничтожившее два частных дома и надворные постройки общей площадью около 200 квадратов — пострадала хозяйка дома.В Екатеринбурге по улице Лоцмановых сгорели два частных дома и хозяйственные постройки на площади 200 квадратов, к тушению привлекались 25 специалистов и восемь единиц техники. Ещё один пожар произошёл на улице Громова — горела сауна на первом этаже двухэтажного дома, пострадали два человека. На улице Академической жильцы самостоятельно ликвидировали возгорание входной группы квартиры до приезда пожарных.В Новой Ляле огнём повреждена кровля двухквартирного дома, в посёлках Черноисточинск и Студенческий горели частный дом и баня. В селе Щербакова пламя охватило тюки сена на площади 150 квадратных метров, а в Нижнем Тагиле горел мусор в неэксплуатируемом здании.По данным МЧС, в 4–7% случаев причиной возгораний становился аварийный режим работы электрооборудования и короткие замыкания, в 3–4% — нарушение правил эксплуатации печей, а в отдельных случаях — поджоги и неосторожное обращение с огнём. В ряде происшествий причины устанавливают дознаватели.