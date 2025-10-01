В Екатеринбурге семилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье, 5 октября, примерно в 18.20 во дворе дома на Щорса, 109 в Екатеринбурге сбили семилетнего мальчика.В результате ДТП ребёнка с травмой ноги увезли в ДГКБ №9, рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.По словам мамы мальчика, она шла на прогулку вместе с детьми, как вдруг, неожиданно для неё, сын побежал в сторону детской площадки. Из-за стоящих машин его не было видно, поэтому водитель, ехавший по внутридворовому проезду, не сразу увидел ребёнка.По факту аварии возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью). Госавтоинспекторы призывают водителей быть особенно внимательными во дворах, а родителей – контролировать своих детей.