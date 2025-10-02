В Свердловской области за сутки в пожарах пострадали шесть человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки на территории Свердловской области ликвидированы 23 пожара, сообщили в МЧС России по региону. В результате возгораний пострадали шесть человек.В Нижнетуринском городском округе загорелось имущество в одном из гаражей на площади 3 квадратных метра. Пострадали три человека, их госпитализировали. На тушение выезжали пять специалистов и две единицы техники, с огнем справились за три минуты. Причина пожара устанавливается.В селе Башкарское на улице Кирова сгорели два частных дома и надворные постройки на площади 200 квадратных метров. Пострадала хозяйка одного из домов, её госпитализировали. Возгорание ликвидировали за 70 минут восемь огнеборцев и четыре единицы техники.В Екатеринбурге на улице Громова горела сауна на первом этаже двухэтажного дома. Пострадали два человека. На месте происшествия работали подразделения МЧС, пожар был потушен, обстоятельства случившегося устанавливаются.По данным МЧС России по Свердловской области, около 4% пожаров за сутки произошли из-за короткого замыкания электропроводки, столько же — по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, неосторожного обращения с огнем и поджогов.