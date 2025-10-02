Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки в пожарах пострадали шесть человек
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки на территории Свердловской области ликвидированы 23 пожара, сообщили в МЧС России по региону. В результате возгораний пострадали шесть человек.
В Нижнетуринском городском округе загорелось имущество в одном из гаражей на площади 3 квадратных метра. Пострадали три человека, их госпитализировали. На тушение выезжали пять специалистов и две единицы техники, с огнем справились за три минуты. Причина пожара устанавливается.
В селе Башкарское на улице Кирова сгорели два частных дома и надворные постройки на площади 200 квадратных метров. Пострадала хозяйка одного из домов, её госпитализировали. Возгорание ликвидировали за 70 минут восемь огнеборцев и четыре единицы техники.
В Екатеринбурге на улице Громова горела сауна на первом этаже двухэтажного дома. Пострадали два человека. На месте происшествия работали подразделения МЧС, пожар был потушен, обстоятельства случившегося устанавливаются.
По данным МЧС России по Свердловской области, около 4% пожаров за сутки произошли из-за короткого замыкания электропроводки, столько же — по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, неосторожного обращения с огнем и поджогов.
В Нижнетуринском городском округе загорелось имущество в одном из гаражей на площади 3 квадратных метра. Пострадали три человека, их госпитализировали. На тушение выезжали пять специалистов и две единицы техники, с огнем справились за три минуты. Причина пожара устанавливается.
В селе Башкарское на улице Кирова сгорели два частных дома и надворные постройки на площади 200 квадратных метров. Пострадала хозяйка одного из домов, её госпитализировали. Возгорание ликвидировали за 70 минут восемь огнеборцев и четыре единицы техники.
В Екатеринбурге на улице Громова горела сауна на первом этаже двухэтажного дома. Пострадали два человека. На месте происшествия работали подразделения МЧС, пожар был потушен, обстоятельства случившегося устанавливаются.
По данным МЧС России по Свердловской области, около 4% пожаров за сутки произошли из-за короткого замыкания электропроводки, столько же — по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, неосторожного обращения с огнем и поджогов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За первый день октября свердловские пожарные потушили 14 пожаров
02 октября 2025
02 октября 2025
В понедельник свердловские пожарные ликвидировали 27 пожаров
30 сентября 2025
30 сентября 2025
За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
26 сентября 2025
26 сентября 2025