На юго-западе Екатеринбурга потушили пожар в здании бывшей шиномонтажки
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сегодня днём в Екатеринбурге загорелся гараж в неэксплуатируемом здании бывшей шиномонтажной мастерской на улице Зоологическая. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения, сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали огонь, на это потребовалось около 30 минут.
На месте работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.
