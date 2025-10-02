На юго-западе Екатеринбурга потушили пожар в здании бывшей шиномонтажки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня днём в Екатеринбурге загорелся гараж в неэксплуатируемом здании бывшей шиномонтажной мастерской на улице Зоологическая. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения, сообщили в МЧС России по Свердловской области.Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали огонь, на это потребовалось около 30 минут.На месте работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.