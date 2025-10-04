Возрастное ограничение 18+
В Кировграде ищут детей, подозреваемых в поджоге венков у Вечного огня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировграде прокуратура и следственные органы проверяют обстоятельства инцидента, произошедшего вечером 2 октября на территории мемориального комплекса в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, двое несовершеннолетних, личности которых устанавливаются, находясь у мемориала «Вечный огонь», подожгли венки, возложенные в память о погибших воинах. Пламя они зажгли от самого огня мемориала. В результате загорелись ритуальные украшения, расположенные рядом с памятником.
Следственный комитет России по Свердловской области организовал процессуальную проверку по статье 243.4 УК РФ о повреждении или осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Следователи проводят осмотр места происшествия, анализируют видеозаписи, опрашивают очевидцев и принимают меры для установления личностей подростков.
Прокуратура Кировграда также проводит надзорные мероприятия. Ведомство даст правовую оценку не только действиям несовершеннолетних, но и работе органов системы профилактики и образовательных учреждений на предмет полноты мер, направленных на предупреждение подобных правонарушений.
По предварительным данным, двое несовершеннолетних, личности которых устанавливаются, находясь у мемориала «Вечный огонь», подожгли венки, возложенные в память о погибших воинах. Пламя они зажгли от самого огня мемориала. В результате загорелись ритуальные украшения, расположенные рядом с памятником.
Следственный комитет России по Свердловской области организовал процессуальную проверку по статье 243.4 УК РФ о повреждении или осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Следователи проводят осмотр места происшествия, анализируют видеозаписи, опрашивают очевидцев и принимают меры для установления личностей подростков.
Прокуратура Кировграда также проводит надзорные мероприятия. Ведомство даст правовую оценку не только действиям несовершеннолетних, но и работе органов системы профилактики и образовательных учреждений на предмет полноты мер, направленных на предупреждение подобных правонарушений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
28 сентября 2025
28 сентября 2025