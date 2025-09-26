Пешеход, сбитый автобусом в Нижнем Тагиле, умер на следующий день после больницы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 29 сентября и привело к гибели мужчины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, около 21.40 на регулируемом перекрёстке улиц Красногвардейская и Садоводов 72-летний водитель автобуса «Ивеко-3284», возвращаясь после рабочего рейса 640Е «Нижний Тагил – Екатеринбург» и направляясь к заправочной станции, наехал на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части без цели перехода дороги.После инцидента водитель вызвал скорую помощь, однако не сообщил о случившемся в полицию и покинул место ДТП. Пострадавшего доставили в Городскую больницу №4, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.На следующий день, 30 сентября, мужчина скончался. По предварительной информации, причиной смерти стали травмы, полученные в результате наезда. Водитель, скрывший факт ДТП, установлен. Сейчас сотрудники следственного отдела проводят экспертизы, опрашивают свидетелей и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.