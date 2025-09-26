Возрастное ограничение 18+
Пешеход, сбитый автобусом в Нижнем Тагиле, умер на следующий день после больницы
Скриншот из видео: Госавтоинспекция Свердловской области
В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 29 сентября и привело к гибели мужчины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, около 21.40 на регулируемом перекрёстке улиц Красногвардейская и Садоводов 72-летний водитель автобуса «Ивеко-3284», возвращаясь после рабочего рейса 640Е «Нижний Тагил – Екатеринбург» и направляясь к заправочной станции, наехал на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части без цели перехода дороги.
После инцидента водитель вызвал скорую помощь, однако не сообщил о случившемся в полицию и покинул место ДТП. Пострадавшего доставили в Городскую больницу №4, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
На следующий день, 30 сентября, мужчина скончался. По предварительной информации, причиной смерти стали травмы, полученные в результате наезда. Водитель, скрывший факт ДТП, установлен. Сейчас сотрудники следственного отдела проводят экспертизы, опрашивают свидетелей и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, около 21.40 на регулируемом перекрёстке улиц Красногвардейская и Садоводов 72-летний водитель автобуса «Ивеко-3284», возвращаясь после рабочего рейса 640Е «Нижний Тагил – Екатеринбург» и направляясь к заправочной станции, наехал на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части без цели перехода дороги.
После инцидента водитель вызвал скорую помощь, однако не сообщил о случившемся в полицию и покинул место ДТП. Пострадавшего доставили в Городскую больницу №4, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
На следующий день, 30 сентября, мужчина скончался. По предварительной информации, причиной смерти стали травмы, полученные в результате наезда. Водитель, скрывший факт ДТП, установлен. Сейчас сотрудники следственного отдела проводят экспертизы, опрашивают свидетелей и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Легковушка и два грузовика нежелательно встретились под Ревдой
03 октября 2025
03 октября 2025