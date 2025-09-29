Легковушка и два грузовика нежелательно встретились под Ревдой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Оно случилось сегодня днём на 317-м километре автодороги «Пермь – Екатеринбург» неподалёку от Ревды.По предварительным данным, водитель автомобиля «Chery Tiggo», двигаясь из Екатеринбурга в сторону Перми, врезался в стоящий на проезжей части грузовик КамАЗ. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим грузовым автомобилем КамАЗ с полуприцепом, двигавшимся в попутном направлении. Как сообщается, в результате столкновения пострадали два человека.На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб Свердловской области. Движение транспорта было временно организовано по одной полосе.