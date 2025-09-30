Свердловская область горела в четверг в 16 местах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 16 возгораний на территории Свердловской области. Из них пять случаев пришлись на жилой сектор, остальные — на хозяйственные и нежилые объекты.Одним из наиболее крупных происшествий стал пожар в Артёмовском: на улице Чкалова огонь охватил частный жилой дом и баню общей площадью 131 квадратный метр. На месте работали четыре единицы техники и 15 специалистов, ликвидация возгорания заняла 69 минут. Причины происшествия устанавливают дознаватели.Ещё один инцидент произошёл в Новой Ляле, где на улице Уральской загорелись перекрытия муниципального четырёхквартирного дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, его удалось локализовать в течение 9 минут силами двух пожарных расчетов.В Екатеринбурге спасатели дважды выезжали на тушение: на улице Ягодной горел мусор в заброшенном здании, а на улице Технической — внутренняя отделка административного помещения. Оба возгорания были быстро ликвидированы. Все происшествия обошлись без трагедий.