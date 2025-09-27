Возрастное ограничение 18+
За неделю на перебои в отоплении пожаловалось около 2000 жителей Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За последнюю неделю на проблемы с отоплением в Свердловской области пожаловалось около двух тысяч человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Денис Паслер.
Он заявил, что уже переговорил с главами каждого муниципалитета и поручил в кратчайшие сроки устранить последствия аварий, а также факты, которые сказываются на подаче отопления.
По данным Паслера, на сегодняшний день тепло подаётся в 99,7% жилищного фонда и в 99,9% объектов социальной сферы.
«В числе городов, где зафиксировано больше всего обращений, — Каменск-Уральский, Екатеринбург, Алапаевск, Кушва и Артёмовский»,
– написал губернатор.
