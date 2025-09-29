Неизвестные устроили погром на кладбище в Реже





– сказал Горелых. «Всего злоумышленники повалили на землю порядка десяти памятников и крестов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция разыскивает вандалов, которые устроили погром на кладбище в Реже.Как сообщил Вечерним ведомостям официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, о сломанных надгробиях на кладбище в дежурную часть сообщила вчера, 2 октября, местная жительница. Она рассказала, что неизвестные повредили памятник её отца. По мнению женщины, преступление произошло недавно, так как она была на кладбище три дня назад – тогда всё было в порядке.