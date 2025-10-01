Возрастное ограничение 18+
В Ирбите мужчина попытался перебежать дорогу и попал под машину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Ирбите поздно вечером мужчина хотел перебежать дорогу и попал под машину. С места ДТП его экстренно доставили в больницу, но спасти не смогли.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария, о которой идёт речь, произошла 1 октября около 22.00 на улице Орджоникидзе. Мужчина, не дойдя до пешеходного перехода, который был совсем рядом, стал переходить проезжую часть и попал под колёса «Лады». По словам водителя, он не увидел перехода. Ситуацию усугубил дождь – из-за него видимость на дороге была хуже, чем обычно.
На водителя составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ – в ГИБДД рассказали, что он оставил место ДТП.
