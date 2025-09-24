За первый день октября свердловские пожарные потушили 14 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки пожарные подразделения Свердловской области ликвидировали 14 возгораний, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Четыре пожара произошли в жилом секторе. К сожалению, не обошлось без жертв — погиб один человек.Трагедия произошла в посёлке Азиатская по улице Строителей. Здесь загорелся двухквартирный частный дом, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники, пожар удалось локализовать за 20 минут.Ещё один пожар — к счастью, без трагических последствий, — произошёл в Екатеринбурге на улице Чемпионов: на 12-м этаже шестнадцатиэтажного дома загорелись личные вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 11 минут усилиями 14 специалистов и четырёх единиц техники. Другой инцидент в Екатеринбурге случился на улице Репина: там горели межэтажные перекрытия в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 7 квадратных метров, возгорание ликвидировали за пять минут пять специалистов при помощи двух единиц техники.В Полевском, на территории Восточного промышленного района, пожаром была повреждена литейная машина в производственном здании. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра и был потушен за 3 минуты. К тушению привлекались восемь пожарных и две единицы техники.