В Нижнем Тагиле «ВАЗ» на большой скорости влетел в Hover перед светофором

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе «ВАЗ-2110» на большой скорости влетел в китайский внедорожник Hover. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД, по предварительным данным, водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости и не справился с управлением, когда стал тормозить перед светофором. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой.Известно, что водитель внедорожника серьёзных травм не получил. После осмотра медики отпустили его домой.Установлено, что погибшему был 31 год, он жил в Кушве. За четыре года стажа вождения его привлекали к административной ответственности 17 раз. В каком состоянии водитель находился в момент аварии, установит экспертиза.