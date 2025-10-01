Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле «ВАЗ» на большой скорости влетел в Hover перед светофором
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе «ВАЗ-2110» на большой скорости влетел в китайский внедорожник Hover. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД, по предварительным данным, водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости и не справился с управлением, когда стал тормозить перед светофором. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой.
Известно, что водитель внедорожника серьёзных травм не получил. После осмотра медики отпустили его домой.
Установлено, что погибшему был 31 год, он жил в Кушве. За четыре года стажа вождения его привлекали к административной ответственности 17 раз. В каком состоянии водитель находился в момент аварии, установит экспертиза.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД, по предварительным данным, водитель «ВАЗа» ехал на большой скорости и не справился с управлением, когда стал тормозить перед светофором. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой.
Известно, что водитель внедорожника серьёзных травм не получил. После осмотра медики отпустили его домой.
Установлено, что погибшему был 31 год, он жил в Кушве. За четыре года стажа вождения его привлекали к административной ответственности 17 раз. В каком состоянии водитель находился в момент аварии, установит экспертиза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пять человек пострадали в ДТП под Белоярским
01 октября 2025
01 октября 2025
Два автобуса столкнулись на улице Предельной в Екатеринбурге
25 сентября 2025
25 сентября 2025