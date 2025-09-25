Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге восемь учеников школы №122 подхватили кишечную инфекцию
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У восьми учеников 122-й екатеринбургской школы обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Представители управления уже проверили пищеблок школы, взяли пробы и приступили к исследованиям.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», детей начало тошнить 30 сентября, также у них поднялась температура.
К ситуации уже подключился Следственный комитет. Следователи проверяют инцидент на статью 236 УК РФ – «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ситуацию на контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус»,
– говорится в сообщении ведомства.
