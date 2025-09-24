В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки — 30 сентября — подразделения МЧС России 11 раз выезжали на ликвидацию возгораний на территории Свердловской области. Четыре пожара произошли в жилом секторе.В Нижнем Тагиле на улице Калинина огнеборцы оперативно справились с возгоранием личных вещей в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила всего 3 квадратных метра, и уже через шесть минут пламя было потушено силами восьми специалистов и трёх единиц техники.Гораздо более масштабное возгорание произошло в Асбесте на улице Плеханова. Там загорелось неэксплуатируемое строение площадью 288 квадратных метров. Стихию тушили 53 минуты пять пожарных при поддержке двух единиц техники.В Екатеринбурге на улице Репина пламя охватило межэтажные перекрытия в пустующем здании. Огонь распространился на 15 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали девять специалистов и три единицы техники. Им удалось справиться с ситуацией за 34 минуты.