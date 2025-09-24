Возрастное ограничение 18+
В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки — 30 сентября — подразделения МЧС России 11 раз выезжали на ликвидацию возгораний на территории Свердловской области. Четыре пожара произошли в жилом секторе.
В Нижнем Тагиле на улице Калинина огнеборцы оперативно справились с возгоранием личных вещей в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила всего 3 квадратных метра, и уже через шесть минут пламя было потушено силами восьми специалистов и трёх единиц техники.
Гораздо более масштабное возгорание произошло в Асбесте на улице Плеханова. Там загорелось неэксплуатируемое строение площадью 288 квадратных метров. Стихию тушили 53 минуты пять пожарных при поддержке двух единиц техники.
В Екатеринбурге на улице Репина пламя охватило межэтажные перекрытия в пустующем здании. Огонь распространился на 15 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали девять специалистов и три единицы техники. Им удалось справиться с ситуацией за 34 минуты.
