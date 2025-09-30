Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Белореченской под машину попал четырёхлетний мальчик
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, примерно в 19.00, в Екатеринбурге на пешеходном переходе напротив дома № 63/1 по улице Белореченской под машину попал четырёхлетний мальчик.
По данным городской ГИБДД, родителей рядом не было. С места ДТП его с различными травмами увезли в больницу.
За рулём машины, под колёса которой попал мальчик, был 64-летний мужчина. По его словам, он ехал на зеленый, когда на дорогу вдруг выбежал ребёнок. Позже полицейским удалось поговорить с мамой малыша: она рассказала, что в этот момент была на работе, а мальчиком следил её старший сын. Ему девять лет.
Информацию об аварии передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
