Одновременно 12 ученикам стало плохо в екатеринбургском лицее
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сразу 12 ученикам стало трудно дышать. Это произошло сегодня утром в лицее №159 перед уроком физкультуры у пятого класса.
Вместо занятий дети поехали в больницу на машинах скорой помощи. Сейчас, по данным прокуратуры, школьники в порядке. Надзорным ведомством организована проверка в лицее.
Также к ситуации подключился СК: следователи проверят случившееся на статью 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
По данным Ura.ru, один из учеников принёс в школу банку с протеином и случайно рассыпал его в раздевалке. Дети надышались поднявшейся «пылью» и им стало плохо.
