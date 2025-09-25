Возрастное ограничение 18+
Пять человек пострадали в ДТП под Белоярским
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером на седьмом километре трассы Белоярский – Бруснятское – Некрасова Volkswagen столкнулся с «ВАЗом». В результате ДТП пострадали пять человек: водитель отечественной машины и четыре пассажира иномарки.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что Volkswagen в неудачный момент выехал на встречную полосу для обгона.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что столкновение было настолько сильным, что пострадавших немедленно нужно было доставить в больницу. Водителя «ВАЗа» увезли в медучреждение Асбеста, а пассажиров Volkswagen – в ЦГБ №36 Екатеринбурга. В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, не уточняется.
Установлено, что пассажиры иномарки ехали непристёгнутыми. В связи с этим на водителя составили протокол по статье 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности»), аналогичный документ составили и на самих пассажиров по статье 12.29 КоАП РФ.
