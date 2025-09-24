В понедельник свердловские пожарные ликвидировали 27 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За последние сутки (то есть, 29 сентября) на территории Свердловской области подразделения МЧС России потушили 27 пожаров. Из них 13 относились к жилому сектору.Одним из наиболее крупных возгораний стал пожар в Каменске-Уральском на улице Революционная. Здесь огнем был охвачен двухквартирный частный дом на площади 140 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 20 специалистов, справиться с огнем удалось за 25 минут. Причины происшествия уточняют дознаватели.В Екатеринбурге зафиксировано два возгорания. На улице Репина в неэксплуатируемом здании горел мусор на площади 5 квадратных метров. Ситуацию локализовали за 5 минут силами одного пожарного расчёта. Ещё один инцидент произошёл в многоэтажке на улице 8 Марта: на 21 этаже загорелись электросчетчик и внутренняя отделка квартиры. Огонь распространился на 2 квадратных метра и был ликвидирован за считанные минуты 10 пожарными при помощи 4 единиц техники.В Асбесте, в садоводческом товариществе «Ветеран», сгорела частная баня площадью 12 квадратных метров. На тушение направили 2 автоцистерны и 5 специалистов. В Сухом Логу жители самостоятельно справились с огнем, потушив загоревшуюся баню на улице Пионеров еще до приезда пожарных. Крупное возгорание произошло также в селе Костино Алапаевского района: там на площади 120 квадратных метров сгорели три гаража. С огнем боролись 5 специалистов и 2 единицы техники, время ликвидации составило 40 минут.