Под Екатеринбургом водитель Chevrolet не увидел грузовик на обочине и врезался в него
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера около 20.00 под Екатеринбургом, на 12-м километре Полевского тракта, Chevrolet Niva врезался в стоящий на обочине дороге грузовой КамАЗ. По предварительным данным, водитель не заметил грузовик.
Как сообщили в ГИБДД по уральской столице, в результате ДТП погиб 63-летний водитель Chevrolet. С ним в машине была 55-летняя женщина, которую на скорой увезли в ГКБ №24.
Установлено, что погибший – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж 30 лет. За всё время привлекался к административной ответственности только один раз. В момент столкновения с грузовиком был пристёгнут.
