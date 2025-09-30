Возрастное ограничение 18+

Под Екатеринбургом водитель Chevrolet не увидел грузовик на обочине и врезался в него

15.29 Вторник, 30 сентября 2025
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера около 20.00 под Екатеринбургом, на 12-м километре Полевского тракта, Chevrolet Niva врезался в стоящий на обочине дороге грузовой КамАЗ. По предварительным данным, водитель не заметил грузовик.

Как сообщили в ГИБДД по уральской столице, в результате ДТП погиб 63-летний водитель Chevrolet. С ним в машине была 55-летняя женщина, которую на скорой увезли в ГКБ №24.

Установлено, что погибший – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж 30 лет. За всё время привлекался к административной ответственности только один раз. В момент столкновения с грузовиком был пристёгнут.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
