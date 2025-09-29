Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске полицейский распылил в соседку огнетушитель
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Алапаевске действующий сотрудник полиции распылил соседке в лицо огнетушитель из-за того, что женщина обрезала ветки дикорастущего винограда со своего участка.
О произошедшем рассказали в телеграм-канале «Уральский Городовой». По данным ресурса, растение соседа-полицейского вредило плодоносящим культурам на участке женщины, поэтому она решила срезать мешающие ветки со своей стороны. Из-за этого мужчина рассердился и распылил в соседку огнетушитель. Сообщается, что после этого женщина провела в стационаре городской больницы шесть дней.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт произошёл во внеслужебное время, когда сотрудник был без форменного обмундирования, однако в связи со случившимся в полиции начали служебную проверку.
В региональном СУ СКР сообщили, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Там также добавили, что конфликт произошёл, когда мужчина был в отпуске.
«Если в ходе судебного разбирательства будет установлена вина должностного лица, о котором идёт речь, оно будет уволено из системы МВД по отрицательным мотивам»,
– сказал Горелых.
