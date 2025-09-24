Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Амундсена под колёса попала 15-летняя девочка
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В понедельник, 28 сентября, вечером, примерно в 18.25, в Екатеринбурге на пешеходном переходе в районе дома по улице Амундсена, 65 под колёса Hyundai попала 15-летняя девочка.
По предварительным данным, школьница переходила дорогу на «красный». Об этом рассказала госавтоинспекторам 32-летняя водительница иномарки. По её словам, она ехала на «зелёный», как вдруг перед ней появилась девочка. Женщина тут же затормозила, но избежать наезда не удалось.
В результате ДТП школьница получила травму ноги, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
«Информация по ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия, а также по факту ДТП осуществится обследование образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетняя»,
– рассказали в пресс-группе.
