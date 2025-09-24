В Екатеринбурге на Амундсена под колёса попала 15-летняя девочка





– рассказали в пресс-группе. «Информация по ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия, а также по факту ДТП осуществится обследование образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетняя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В понедельник, 28 сентября, вечером, примерно в 18.25, в Екатеринбурге на пешеходном переходе в районе дома по улице Амундсена, 65 под колёса Hyundai попала 15-летняя девочка.По предварительным данным, школьница переходила дорогу на «красный». Об этом рассказала госавтоинспекторам 32-летняя водительница иномарки. По её словам, она ехала на «зелёный», как вдруг перед ней появилась девочка. Женщина тут же затормозила, но избежать наезда не удалось.В результате ДТП школьница получила травму ноги, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.