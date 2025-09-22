Грузовик отправил человека в больницу Североуральска и пытался скрыться

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Волчанске расследуют обстоятельства серьёзного дорожно-транспортного случая. Инцидент имел место сегодня, 29 сентября, на 71-м километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель».Около полудня водитель грузовика МАЗ, перевозившего древесину, остановился на обочине для ремонта прицепа. В момент устранения неисправности его ноги находились на проезжей части. В этот момент по мужчине проехал автомобиль, водитель которого не остановился и скрылся. Очевидцем трагедии стала супруга пострадавшего, находившаяся рядом.Мужчина 1967 года рождения получил тяжёлые травмы, включая ампутацию голени и повреждение плеча. Его госпитализировали в больницу Североуральска.Очевидцы сообщили инспекторам ДПС приметы скрывшегося транспортного средства, что позволило оперативно объявить розыск. Вскоре нарушителя задержали на 176-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в районе Кушвы. Им оказался 61-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, управлявший грузовым автомобилем DAF. Сейчас мужчина даёт показания, ведутся процессуальные действия.По факту происшествия проводится проверка.