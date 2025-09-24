В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку после происшествия в средней школе № 85. Один из учеников образовательного учреждения по како-то причине сиганул из окна и получил травму.Сегодня, 29 сентября, около 11 часов утра 10-летний ученик 3-го класса выпрыгнул из окна второго этажа указанного учебного заведения. По предварительным данным, ребенок получил ушибы и был доставлен в медицинское учреждение.Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства инцидента. В частности, будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы с точки зрения исполнения требований по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Проверят, какие меры принимались для предотвращения подобных случаев, включая установку на окнах блокирующих устройств.В рамках проверки прокуроры опросят педагогов, соберут объяснения очевидцев и затребуют медицинскую документацию для определения степени вреда здоровью школьника. По итогам разбирательства планируется принятие мер прокурорского реагирования.