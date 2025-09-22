В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники МЧС России подвели итоги минувших выходных. В субботу, 27 сентября, огнеборцы региона ликвидировали 11 возгораний, а уже 28 сентября количество происшествий выросло до 18. В целом за двое суток специалисты спасли 14 человек, еще десятки удалось эвакуировать.В субботу три пожара произошли в жилом секторе. В Екатеринбурге на улице Ленина загорелись мусор и личные вещи в квартире четырехэтажного дома. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, на его ликвидацию ушло почти полтора часа. В садоводческом товариществе «Луч-6» на улице Высоцкого огонь охватил частный дом площадью 54 квадрата. Также в тот день в городе загорелся автомобиль на улице Шолохова, пожар удалось потушить всего за три минуты.Причинами возгораний чаще всего становились короткое замыкание, нарушения правил эксплуатации печного отопления и неисправности топливной системы автомобилей.В воскресенье, 28 сентября, пожаров оказалось заметно больше — 18, из них 13 пришлись на жилой сектор. В поселке Баранчинский на улице Володарского огонь повредил имущество в квартире на четвертом этаже пятиэтажки коридорного типа. Из здания были спасены два человека, еще трое эвакуировались самостоятельно. В поселке 3-й Северный пожарные помогли выбраться из горящей квартиры мужчине, использовав спасательные устройства.Крупный пожар произошел в поселке Белокаменный: там на площади 400 квадратных метров сгорели бесхозные сараи. В Верхней Салде на улице Некрасова сгорели дачный дом и надворные постройки общей площадью 130 квадратов. В Екатеринбурге на улице Коминтерна в огне пострадал десятилетний ребенок, его госпитализировали.