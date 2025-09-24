В Сысерти утром Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка на переходе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшим утром, примерно в 07.55, в Сысерти на пешеходном переходе без светофора Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в районе 115-го дома по улице Карла Маркса. За рулём была 52-летняя женщина. По её словам, она не увидела мальчика на переходе из-за солнца и замёрзшего лобового стекла.С места ДТП ребёнка увезли на скорой в Екатеринбург. У него различные травмы. Известно, что мальчик шёл в детский сад вместе с родителями.