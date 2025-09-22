С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей

– говорят в ДИПе.

«В 100% случаев причиной травм у малышей является отсутствие безопасной среды дома, а у подростков на первый план выходят состояние аффекта от неразделённой любви, проблемы в учёбе, конфликты с родителями, а также влияние алкоголя, психотропных веществ и подражание веяниям из социальных сетей»,