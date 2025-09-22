Возрастное ограничение 18+
С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала 2025 года в приёмно-диагностическое отделение Детской городской клинической больницы №9 поступило 56 детей, выпавших из окон.
Такие данные приводит департамент информационной политики Свердловской области, отмечая, что причины несчастных случаев были разными.
«В 100% случаев причиной травм у малышей является отсутствие безопасной среды дома, а у подростков на первый план выходят состояние аффекта от неразделённой любви, проблемы в учёбе, конфликты с родителями, а также влияние алкоголя, психотропных веществ и подражание веяниям из социальных сетей»,
– говорят в ДИПе.
Родителей малышей призывают следить за тем, чтобы дети не играли на подоконнике, а родителей подростков – не пренебрегать помощью психологов.
