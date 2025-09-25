Возрастное ограничение 18+
Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Три ребёнка пострадали при пожаре, который произошёл вчера в квартире на втором этаже четырёхэтажного многоквартирного дома на улице Коминтерна в Екатеринбурге.
Как сообщили в телеграм-канале управления МЧС по Свердловской области, огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели из дома на улицу 10 человек, ещё 20 эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Однако не обошлось без пострадавших — трое детей надышались гарью.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В его тушении было задействовано 19 специалистов и 7 единиц техники.
«В результате пожара отравление продуктами горения получили трое детей, они госпитализированы в медицинское учреждение»,
– рассказали в МЧС.
