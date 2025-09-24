Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров и найдено тело в озере
Фото: МЧС России по Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров и одно происшествие на воде. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, на акватории озера Исетское в Среднеуральске было обнаружено тело мужчины. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Три пожара зарегистрированы в жилом секторе. В Екатеринбурге на улице Ленина горели мусор и личные вещи в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, где произошло короткое замыкание электросети. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, ликвидация заняла 84 минуты.
В садовом товариществе «Луч-6» на улице Высоцкого в Екатеринбурге горел частный дом площадью 54 квадратных метра. С огнем справились за 78 минут, причиной стало нарушение правил эксплуатации печей.
Еще один пожар произошел в Екатеринбурге на улице Шолохова, где загорелся легковой автомобиль из-за разгерметизации топливной системы. Возгорание площадью 3 квадратных метра было потушено за 3 минуты.
