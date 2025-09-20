18-летний студент без прав насмерть сбил пешехода в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вчера вечером в поселке Косулино Белоярского района произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, под колесами автомобиля погиб 38-летний мужчина.По предварительным данным, за рулем ВАЗ-2113 находился 18-летний студент колледжа из Екатеринбурга, не имевший водительских прав. Молодой человек двигался по улице поселка, когда сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.ДТП произошло в темное время суток при ограниченной видимости. Пешеход шел в темной одежде без световозвращающих элементов, что затруднило его обнаружение на дороге. Асфальт после дождя оставался мокрым, что также осложняло движение. По словам водителя, он заметил мужчину в последний момент, избежать столкновения не удалось.