В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за грузовика

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге 26 сентября на улице Крауля произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.По данным ведомства, около 13.40 водитель грузовика МАЗ при повороте с улицы Крауля на улицу Мельникова не учёл габариты автомобиля и задел опору дорожного знака. Конструкция упала на тротуар и задела подростка. С травмами юношу доставили в медицинское учреждение.За рулём находился 56-летний житель Барнаула с 38-летним стажем вождения. Он пояснил инспекторам, что во время манёвра отвлёкся на навигационное устройство. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.По факту происшествия мужчину привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП, включая управление без необходимых документов и нарушение требований дорожных знаков.