Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за грузовика
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге 26 сентября на улице Крауля произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
По данным ведомства, около 13.40 водитель грузовика МАЗ при повороте с улицы Крауля на улицу Мельникова не учёл габариты автомобиля и задел опору дорожного знака. Конструкция упала на тротуар и задела подростка. С травмами юношу доставили в медицинское учреждение.
За рулём находился 56-летний житель Барнаула с 38-летним стажем вождения. Он пояснил инспекторам, что во время манёвра отвлёкся на навигационное устройство. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.
По факту происшествия мужчину привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП, включая управление без необходимых документов и нарушение требований дорожных знаков.
По данным ведомства, около 13.40 водитель грузовика МАЗ при повороте с улицы Крауля на улицу Мельникова не учёл габариты автомобиля и задел опору дорожного знака. Конструкция упала на тротуар и задела подростка. С травмами юношу доставили в медицинское учреждение.
За рулём находился 56-летний житель Барнаула с 38-летним стажем вождения. Он пояснил инспекторам, что во время манёвра отвлёкся на навигационное устройство. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.
По факту происшествия мужчину привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП, включая управление без необходимых документов и нарушение требований дорожных знаков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
24 сентября 2025
24 сентября 2025
В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
26 сентября 2025
26 сентября 2025
В Екатеринбурге на улице Свердлова в аварии погиб мотоциклист
20 сентября 2025
20 сентября 2025