В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 26 сентября, во второй половине дня в Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате наезда пострадала 52-летняя женщина.Авария произошла около 16.30 на проспекте Ленина, в районе дома № 40, неподалёку от остановки общественного транспорта. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту № 14 «Торговый центр Райт – ВМЗ», допустил наезд на женщину, которая вышла на проезжую часть вне зоны перехода.Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров, никто из них не пострадал.За рулём транспортного средства находился 60-летний водитель со стажем управления автобусом категории «D» 24 года. В текущем году нарушений Правил дорожного движения за ним не числится. По словам мужчины, он двигался на разрешающий сигнал светофора, однако пешеход неожиданно выбежала на дорогу. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.Госавтоинспекция провела освидетельствование водителя на состояние опьянения — результат оказался отрицательным. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена проверка.