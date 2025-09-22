Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода

21.21 Пятница, 26 сентября 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 26 сентября, во второй половине дня в Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате наезда пострадала 52-летняя женщина.

Авария произошла около 16.30 на проспекте Ленина, в районе дома № 40, неподалёку от остановки общественного транспорта. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту № 14 «Торговый центр Райт – ВМЗ», допустил наезд на женщину, которая вышла на проезжую часть вне зоны перехода.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров, никто из них не пострадал.

За рулём транспортного средства находился 60-летний водитель со стажем управления автобусом категории «D» 24 года. В текущем году нарушений Правил дорожного движения за ним не числится. По словам мужчины, он двигался на разрешающий сигнал светофора, однако пешеход неожиданно выбежала на дорогу. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция провела освидетельствование водителя на состояние опьянения — результат оказался отрицательным. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена проверка.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Автобус не смог разминуться с легковушкой на трассе Пермь – Екатеринбург
22 сентября 2025
Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
24 сентября 2025
Два автобуса столкнулись на улице Предельной в Екатеринбурге
25 сентября 2025
На парковке «ФанФана» в Екатеринбурге автомобиль сбил юного самокатчика
19 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
10:56 Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
10:20 Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
09:55 Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
09:40 Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы
21:20 Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице
20:46 Женщина погибла на рельсах железной дороги в Каменске-Уральском
20:40 За азартные игры заключённому в Каменске-Уральском добавили срок
20:08 Цифровые технологии ускоряют поиск сотрудников, — утверждают в Авито
19:23 Трассу Екатеринбург–Тюмень перекроют для монтажа пешеходного перехода
19:04 Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»
Все новости Свердловской области
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
Все новости России и мира
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
10:56 Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
10:20 Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
09:55 Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
09:40 Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы
21:20 Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице
20:46 Женщина погибла на рельсах железной дороги в Каменске-Уральском
20:40 За азартные игры заключённому в Каменске-Уральском добавили срок
20:08 Цифровые технологии ускоряют поиск сотрудников, — утверждают в Авито
19:23 Трассу Екатеринбург–Тюмень перекроют для монтажа пешеходного перехода
19:04 Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK