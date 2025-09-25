За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедший четверг, 25 сентября, на территории Свердловской области произошло 15 пожаров, шесть из них — в жилом секторе. В результате возгораний пострадал один человек.В Верхотурском муниципальном округе, в поселке Привокзальный, огонь охватил кровлю четырёхквартирного жилого дома на площади 72 квадратных метра. В ликвидации участвовали 3 пожарных расчёта и 10 специалистов, работающих на месте 12 минут. Пострадала женщина — её с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в больницу. Причины пожара устанавливают дознаватели.Серьёзный пожар произошёл в Екатеринбурге. В кафе «Караван» на улице Павловская горели кровля, внутренняя отделка и оборудование на площади 500 квадратных метров. На тушение были привлечены 9 единиц техники и 30 огнеборцев, работа которых продолжалась более двух часов.Кроме того, в Екатеринбурге на улице Щорса загорелся мусор в подвале пятиэтажного жилого дома, площадь пожара составила 4 квадратных метра. В Арамиле в частном гараже загорелось имущество на одном квадратном метре, а в садовом доме Нижнего Тагила, в коллективном саду «Руш», огонь охватил 30 квадратных метров.