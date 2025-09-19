Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке

12.25 Пятница, 26 сентября 2025
Фото предоставлено полицией
В Екатеринбурге ищут десятилетнего Никиту Ибатулина. Вчера мама проводила его в школу, но домой после уроков он так и не вернулся. Сотового телефона у него при себе нет.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в прошлом году мальчик уже уходил из дома.

Мальчик ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и карими глазами. Был одет в зелёную куртку с бело-чёрными лампами, серые школьные штаны, белую рубашку с короткими рукавами, зелёные кроссовки, чёрную кофту с капюшоном. С собой у него был чёрный портфель.

Всех, кто видел его или обладает какой-либо информации о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону дежурной части полиции ОП №8 – 8 (343)356-42-08 – или номеру 102 (02).


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
