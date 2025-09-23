Возрастное ограничение 18+
В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Кольцово вылет борта авиакомпании Azur Air задержали на пять часов из-за смерти пассажира.
Судно должно было покинуть воздушную гавань Екатеринбурга и полететь в Анталью в 04.50, но из-за непредвиденного происшествия рейс пришлось задержать. В итоге самолёт покинул столицу Урала в 09.55.
В авиакомпании СМИ информацию о произошедшем подтвердили, рассказав, что одному из пассажиров стало плохо. Спасти его не удалось.
