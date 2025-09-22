Возрастное ограничение 18+
Женщина погибла на рельсах железной дороги в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Каменске-Уральском проводится проверка по факту гибели женщины на железной дороге. Трагедия произошла вчера вечером, 24 сентября, на 9-м километре перегона Каменск-Уральский – УАЗ.
По предварительным данным, 44-летняя местная жительница пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. При этом она получила травмы, которые оказались смертельными.
Свердловский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России организовал доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Ход и результаты проверки находятся на контроле Уральской транспортной прокуратуры.
