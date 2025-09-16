Возрастное ограничение 18+

За сутки в Свердловской области ликвидировано 11 пожаров

18.41 Четверг, 25 сентября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
За минувшие сутки подразделения МЧС России на территории Свердловской области ликвидировали 11 пожаров. Большая часть из них произошла в открытых пространствах и хозяйственных постройках, однако был зафиксирован и серьёзный случай в жилом секторе.

Единственный пожар среды в жилом секторе случился в селе Бакряж. На улице Мира огнём там был охвачен двухквартирный частный дом площадью 120 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе девять детей. Никто из жильцов не пострадал. На тушение пожара ушло 85 минут. В операции участвовали девять огнеборцев и четыре единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели.

В Краснотурьинске на улице Серова горел вчера игровой комплекс на детской площадке. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был ликвидирован за восемь минут. В тушении участвовали девять специалистов и два автомобиля.

В посёлке Шабровский по улице Кирова произошло возгорание мусора внутри неэксплуатируемого здания. Огонь распространился на пять квадратных метров. С ситуацией справились девять пожарных с использованием двух единиц техники. На ликвидацию возгорания потребовалось десять минут.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
