За сутки в Свердловской области ликвидировано 11 пожаров

За минувшие сутки подразделения МЧС России на территории Свердловской области ликвидировали 11 пожаров. Большая часть из них произошла в открытых пространствах и хозяйственных постройках, однако был зафиксирован и серьёзный случай в жилом секторе.Единственный пожар среды в жилом секторе случился в селе Бакряж. На улице Мира огнём там был охвачен двухквартирный частный дом площадью 120 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе девять детей. Никто из жильцов не пострадал. На тушение пожара ушло 85 минут. В операции участвовали девять огнеборцев и четыре единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели.В Краснотурьинске на улице Серова горел вчера игровой комплекс на детской площадке. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был ликвидирован за восемь минут. В тушении участвовали девять специалистов и два автомобиля.В посёлке Шабровский по улице Кирова произошло возгорание мусора внутри неэксплуатируемого здания. Огонь распространился на пять квадратных метров. С ситуацией справились девять пожарных с использованием двух единиц техники. На ликвидацию возгорания потребовалось десять минут.