Два автобуса столкнулись на улице Предельной в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром возле дома на улице Предельной, 29 в Екатеринбурге столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали четыре пассажира.
Как сообщили в ГИБДД, водитель автобуса №52 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом маршрута №81. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась четырём пассажирам 81-го автобуса. У одного из пострадавших тяжёлые травмы. В 52-м автобусе пассажиров не было.
Известно, что водителю 52-го автобуса 40 лет. У него 26-летний водительский стаж. Водитель 81-го вопроса мужчина 59 лет с пятилетним стажем.
По словам виновника аварии, он не успел вернуться на свою полосу, когда завершал манёвр.
