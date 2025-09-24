Возрастное ограничение 18+
Ночью на Уралмаше сгорело кафе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кафе «Караван» сгорело минувшей ночью на улице Павловской в Екатеринбурге.
В главном управлении МЧС по Свердловской области сообщили, что информация о возгорании поступила диспетчеру в 03.35. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В тушении было задействовано девять единиц техники и 30 специалистов МЧС. В 04.22 огонь удалось локализовать, в 05.52 пожарные ликвидировали горение.
